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الأحد، 08-01-2023 09:35 ص

ألمانيا تسهل إجراءات الحصول على الجنسية للأجانب

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الوكيل الإخباري - صاغت وزارة الداخلية الألمانية، مسودة قانون جديد، يتيح للأجانب القاطنين في ألمانيا، الحصول على الجنسية الألمانية، دون الحاجة للتخلي عن جنسياتهم الأصلية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القانون الجديد، يتيح للأجانب التقدم بطلب الحصول على الجنسية الألمانية، إذا تخطت مدة إقامتهم في ألمانيا الـ 5 سنوات.

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وكانت حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد وافقت عام 2021 على صك قانون جديد، يسهل على الأجانب طلب الحصول على الجنسية الألمانية.


وتشمل إجراءات القانون الجديد للحصول على الجنسية، تسهيل إجراءات اختبار اللغة الألمانية، وإلغاء اختبارات الحصول على الجنسية لمن تخطوا الـ 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم "العمال الضيوف" الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي، ولم تتح لهم فرصة الحصول على دورات في اللغة الألمانية، أو الاندماج في المجتمع، على افتراض أنهم سيعودون إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.


ووفقا لمسودة القانون، يمكن اختزال المدة إلى 5 سنوات، إذا أثبت المتقدمون للحصول على الجنسية الألمانية، اندماجهم في المجتمع على نحو جيد، أو من خلال الأداء المتميز في المدرسة، أو العمل، أو مشاركتهم في الأعمال التطوعية، وإجادتهم للغة الألمانية.


كما لن يضطر الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن، للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانونية.


وبحسب القوانين السابقة والسارية المفعول حتى اللحظة، فإنه يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا لمدة تصل إلى 8 سنوات، على الأقل، قبل أن يتمكنوا من التقدم للحصول على الجنسية.

 

البيان


 




 

 


 

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