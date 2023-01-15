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الأحد، 15-01-2023 11:32 ص

ألمانيا توضح المدة التي ستحتاجها لإمداد قوات كييف بالدبابات في حال صدر قرار بذلك

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الوكيل الاخباري- صرح رئيس شركة Rheinmetall، أرمين بابيرغر، بأن ألمانيا ستحتاج قرابة العام لتتمكن من إمداد قوات كييف بالدبابات.

وأضاف بابيرغر لصحيفة BILD am Sonntag، أن "شركة Rheinmetall الألمانية تمتلك 22 دبابة من طراز Leopard 2، و88 دبابة من طراز Leopard، وفي حال سمحت السلطات الألمانية بإمداد قوات كييف بها، سيحتاج شحنها إلى أوكرانيا عاما كاملا".

وأوضح بابيرغر، "حتى لو صدر القرار بإمداد قوات كييف بالدبابات غدا، فسيتم تسليمها بحلول العام المقبل، لأنه يتم تفكيك جميع الدبابات وإعادة تركيبها استعدادا للقتال.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة الألمانية تستطيع إمداد قوات كييف بدبابات Leopard من احتياطاتها الخاصة، أو أن تسمح للدول الأخرى بإعادة تصدير ما تملكه منها لأوكرانيا.

وفي الـ 11 من يناير الجاري، أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن وارسو ستمد قوات كييف بمجموعة من الدبابات.

ومن جهته أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيشتريت، بأن برلين لم تتلق أي طلبات لإعادة تصدير الدبابات، وأكد أنه لا يمكن تسليم دبابات Leopard لأوكرانيا دون إذن من ألمانيا، المسؤولة عن تصنيعها.

يشار إلى أن السلطات الألمانية ترفض إرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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