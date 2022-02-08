الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 11:21 ص

أمريكا تعبر عن القلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء

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الوكيل الإخباري-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الاثنين إن الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، والأنباء عن منع موظفي المجلس من دخول المقر.

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وأعلن سعيد يوم الأحد أنه حل المجلس الأعلى للقضاء لكنه تعهد يوم الاثنين بعدم التدخل في عمل القضاة، بحسب ما نشره مكتبه على فيسبوك.


وفي مؤتمر صحفي اعتيادي في واشنطن، جدد برايس دعوة الولايات المتحدة إلى إصلاح سياسي سريع يلبي طموح الشعب التونسي.

 

رويترز

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