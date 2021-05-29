أمريكا تعد قائمة عقوبات تستهدف مسؤولين في روسيا البيضاء

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الجمعة إنها تعد قائمة عقوبات تستهدف أعضاء بارزين بحكومة روسيا البيضاء بعد إجبارها طائرة ركاب على الهبوط واعتقال صحفي كان على متنها.



وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة ستعلق أيضا اتفاقية عام 2019 بين واشنطن ومينسك التي تسمح لشركات الطيران في كل من الدولتين باستخدام المجال الجوي للأخرى وستتخذ إجراءات أخرى ضد حكومة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



ودعت في بيان لوكاشينكو إلى السماح بإجراء تحقيق دولي موثوق به في أحداث 23 مايو أيار عندما أُجبرت طائرة الركاب التابعة لشركة رايان إير على الهبوط في مينسك أثناء توجهها من اليونان إلى ليتوانيا.

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المصدر: إرم