الخميس 16-12-2021
الوكيل الاخباري

الخلايلة يسأل الحكومة عن اتفاقيات المياه مع سوريا

الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

8 كتل نيابية تضم 121 نائبا و9 نواب مستقلين في الدورة العادية الأولى

إحالة المحافظ علي ماضي إلى التقاعد

طبيب الفقراء "فارس اشرق لبن" يرحل تاركا وراءه حزناً يخيم على المفرق

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

4,089 مليون مسافر في الأردن منذ بداية العام

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

المرأة النيابية تستمع لاقتراحات حول المواد المتعلقة بالمرأة في التعديلات الدستورية

الخميس، 16-12-2021 04:03 م

أمطار 'الفيضة الصغرى' تضرب الإسكندرية -فيديو

جدول-النوات-في-الشتاء-2021


الوكيل الإخباري-واصلت الأمطار الغزيرة ضرب سواحل محافظة الإسكندرية في مصر اليوم الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة حيث وصلت إلى حد الصقيع مع نشاط للرياح وذلك في ثالث أيام نوة "الفيضة الصغرى".

اضافة اعلان

 

وتأتي موجة الطقس المضطرب تزامنا مع ثالث أيام نوة الفيضة الصغرى، في الوقت الذي أعلنت فيه أجهزة المحافظة رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تداعياتها.

من جانبها، نفت مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية إيمان شاكر، وجود تأثير على الملاحة البحرية حتى يوم السبت المقبل، منوهة إلى الاضطراب الكامل في حركة الملاحة البحرية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن أمواج البحر المتوسط ترتفع بمعدل 5 أمتار يومي الأحد والاثنين المقبلين، مشيرة إلى تسبب المنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، في حالة عدم الاستقرار الجوية.

وكان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس للطلاب والمعلمين، لإتاحة الفرصة لرجال الصرف الصحي لسحب المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بالمحافظة بعدد من سيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والأنفاق وخاصة في المناطق الساخنة التي تتعرض لتراكم المياه دائما.

 


من جانبها أعلنت الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، للتعامل مع حالة الطقس المضطرب.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، انعقاد غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

الجدير بالذكر أن نوة الفيضة الصغرى هي إحدى نوات الشتاء العنيفة، وتستمر لمدة 5 أيام وتأتي من الاتجاه الشمالي الشرقي وتكون ممطرة غالبا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عراق

تظاهرة في بغداد احتجاجا على حفل محمد رمضان الأخير

resize

العراق .. ابرام عقود مع الصين لإنشاء مدارس في البلاد

lal-passeport-immunitaire-covid-191

السويد تفرض إبراز شهادة تلقيح لدى الدخول إلى أراضيها

qerpe3u2

تقرير يدعو لإجراء تغييرات جذرية في نظم الأغذية الزراعية بالمنطقة العربية

16396485468606049

ميقاتي: لبنان متمسك بعمقه العربي لا سيما دول الخليج

61bb0e4c4c59b708b953f343

الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر لمواطنيه