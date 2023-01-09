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الإثنين، 09-01-2023 01:53 م

أميرة تايلاند في غيبوبة للأسبوع الثالث على التوالي

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الوكيل الاخباري- بلغت الغيبوبة الطويلة لابنة ملك تايلاند راما العاشر، الأميرة فاتشارا كيتيافا، أسبوعها الثالث، منذ دخولها المستشفى، إثر مرض في القلب.

وأفاد المكتب الملكي التايلندي في بيانه، بأن الأميرة، فاتشارا كيتيافا، نقلت إلى إحدى مستشفيات بانوك في الـ 14 من ديسمبر 2022، بعد فقدانها الوعي، نتيجة عدم انتظام ضربات قلبها، بسبب عدوى في خلايا الميكوبلازما.

وأضاف البيان، أن الجهود الطبية للحفاظ على حياة الأميرة مستمرة، باستخدام الأدوية والمعدات اللازمة لتنظيم وظائف القلب، والرئة، والكلى.

يذكر أن الأميرة فاتشارا، لا تحمل لقب ولية العهد، ووفقا للقانون الملكي التايلندي المعدل، حول إمكانية تولي المرأة العرش، أصبح من الممكن تولي الأميرة  فاتشارا العهد، بقرار من الملك، أو المجلس الملكي الخاص، إلا أن الملك لم يرشح وريثا لملكه، من بين أبنائه الـ 7 حتى الآن.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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