أميرة قطرية تحدد الشخص الجالس على مقعد بلادها أثناء كلمة الأسد في قمة جدة

الوكيل الإخباري- يواصل الناشطون عبر مواقع التواصل، الجدل حول مشاركة أمير دولة قطر في القمة العربية الـ32 التي عقدت في مدينة جدة غرب المملكة العربية السعودية في يوم الجمعة.

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وقد حظيت مغادرة الأمير تميم بعد وصوله بفترة قصيرة إلى القمة، بمساحة واسعة من الأخذ والرد، إذ جادل المغردون فيما إذا استمع الأمير لكلمة الرئيس السوري بشار الأسد أم لا.



وفي هذا السياق، انتشرت صورة أظهرت رجلا جالسا بمقعد قطر في القمة، ظن البعض أنه الأمير تميم، لكن التوضيح جاء من الشيخة مريم آل ثاني التي أكدت أن الأمير غادر وأكمل الجلسة نيابة عن قطر سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وكان مسؤول عربي لرويترز أن الأمير تميم غادر القمة قبل بدء كلمة الأسد، مشيرا إلى أن أمير قطر لم يعقد أي اجتماعات ثنائية أو يلق كلمة في قمة جامعة الدول العربية وأن حضوره كان "زيارة مودة".







روسيا اليوم