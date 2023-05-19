الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 19-05-2023 01:13 م

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

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الوكيل الإخباري- يشارك القادة العرب في القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في مدينة جدة اليوم، بحضور سوريا.اضافة اعلان


واستكملت جدة استعداداتها لاستقبال القادة والزعماء العرب الذين يعقدون قمتهم في ظروف استثنائية تمرّ بها المنطقة والعالم من أزمات تحتّم إيجاد آليات لمواجهتها سياسيا واقتصاديا، جنبا إلى جنب مع القضايا الشائكة في اليمن والسودان وسوريا وبطبيعة الحال القضية الفلسطينية.

ويبحث الزعماء العرب في القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، وإنهاء الأزمة السورية، بما يضمن تعزيز الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية ووقف عمليات تهريب المخدرات، والمحافظة على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وكذلك متابعة الجهود الرامية لإيجاد حلول للأزمة السودانية واستمرار المباحثات والتنسيق وتقديم المساعدات للشعب السوداني.

 




 

 


 

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