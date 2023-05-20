قطر تؤكد عدم تعرض دبلوماسييها لأي سوء نتيجة اقتحام سفارتها بالخرطوم

الوكيل الاخباري- أكدت قطر، اليوم السبت، أنّ طاقم سفارتها في الخرطوم لم يتعرض لأي سوء نتيجة اقتحام مبنى السفارة.

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وقالت في بيان صحفي إنه جرى إجلاء طاقم السفارة في وقت سابق، وإنه لم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو الموظفين لأي سوء، وأدانت بأشد العبارات اقتحام مبنى السفارة وتخريبه.



وشددت وزارة الخارجية القطرية، على ضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.



وجدد البيان التأكيد على موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال.

بترا