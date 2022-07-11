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الإثنين، 11-07-2022 04:39 م

أمير مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام

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الوكيل الإخباري- أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, نجاح حج هذا العام 1443هـ .

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وقال الفيصل ” يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد ، وبهذه المناسبة السعيدة على قلب كل مسلم، أرفع باسمي وباسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، بمناسبة نجاح هذه التجمّع الإسلامي الكبير بفضل من الله عز وجل ثّم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية ، وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السُبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر” .


وأضاف ” كما أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على دعمه ومتابعته واعتماده للخطط الأمنية لحج هذا العام التي كان لها الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح، كما لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن والذين قدموا أعمالاً جليلة جاءت من منطلق الرسالة السامية التي يتشرف كل مواطن سعودي بحملها، وأخصّ بالشكر رجال الأمن والكوادر الطبية الذين كان لهم دور بارز في خدمة ضيوف الرحمن والعمل على تأمينهم وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم”.


وأردف الفيصل قائلاً ” إنّ ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأتِ وليد الصدفة بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ولعل اختيار مسمى خادم الحرمين الشريفين لملوك هذه البلاد خير دليل على العناية والاهتمام الذي توليه بالمقدسات وقاصديها ، ولقد خصّ الله السعوديين بميزة خدمة هذه البقاع وسيواصلون العمل دون كلل أو تقاعس لتكون أنموذجاً فريداً ومتميزاً.”


وختم أمير منطقة مكة المكرمة بالقول ” شكراً لله على النجاح والتوفيق .. شكراً للقيادة على التسخير والتسهيل .. شكراً للعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم .. والشكر للحجيج الذين أعانونا على خدمتهم “.


 




 

 


 

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