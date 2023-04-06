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الخميس، 06-04-2023 02:01 م

أمين عام الجامعة العربية يبحث مع الرئيس القبرصي تطورات الأوضاع في القدس

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الوكيل الإخباري - بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الخميس، مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، التطورات الأخيرة في القدس.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الامين العام جمال رشدي إن الجانبين تبادلا الرأي بشأن عدد من الـقضايـا الإقـليمية والـدولـية المـهمـة، وفـي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقتين العربية والأوروبية.


وأوضح أن قبرص تعد شريكاً هاماً للجامعة في القارة الأوروبية والاتحاد الاوروبي، وتلعب دوراً داعماً للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنا مواقفها بشأن القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.


وبينأن الرئيس القبرصي أعرب للامين العام عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الجامعة العربية علي المستوى الإقليمي، وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط مع العالم العربي.

 

بترا

 




 

 


 

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