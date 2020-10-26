أنباء عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق عزت الدوري

الوكيل الإخباري
- أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الإثنين، وفاة أحد أبرز رجالات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عزت الدوري عن ٧٨ عاما .
وكان الدوري نائبا لصدام منذ توليه الحكم عام ١٩٧٩ حتى سقوط بغداد عام ٢٠٠٣.
وولد الرجل الثاني في حزب البعث، في الأول من يوليو 1942. تزوج من خمس نساء، وله من الأبناء 11 ابنًا و13 بنتًا.
إلى ذلك، شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إبان حكم صدام حسين وأنيطت به رتبة النائب العام لقائد القوات المسلحة.
وكان ظهوره غالبا ملازما لصدام، يرافقه مثل ظله منذ 17 تموز 1968 وحتى اعتقاله.
وشغل منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة في عهد البعث، لكنه توارى عن الأنظار بعد عام 2003، على الرغم من أن حزب البعث أعلن في حينه أنه تسلم منصب أمين عام الحزب خلفًا لصدام بعد إعدامه عام 2006.
يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، لم يعرف الكثير عن مكان تواجده، ونسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية عدة في فترات مختلفة.
المصدر: العربيةاضافة اعلان