أوكرانيا تؤكد سيطرتها التامة على العاصمة كييف

الوكيل الإخباري-أكدت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تحت سيطرة جيشها ووحدات الدفاع في المنطقة بالكامل.

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وأفاد بيان صادر عن إدارة الدولة بكييف، أن المدينة شهدت بعض الاشتباكات مع مجموعات تخريبية روسية، منتصف الليل.



وأكدت سيطرة الجيش الأوكراني ووحدات الدفاع على كييف بشكل تام، وأن الوضع هادئ في المدينة.



وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

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