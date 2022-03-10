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الخميس، 10-03-2022 10:06 ص

أوكرانيا .. قصف مستشفى في ماريوبول وروسيا تنفي علاقتها بذلك -فيديو

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الوكيل الإخباري-نفت روسيا قصف مستشفى في مدينة ماريوبول فيما اتهمت كييف الانفصاليين بذلك.

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وكان مسؤولون أوكرانيون كشفوا أن غارة جوية روسية دمرت مستشفى للولادة الأربعاء وأصابت 17 شخصا على الأقل.

 

 

 

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية صباح الأربعاء، أضرارا جسيمة في البنية التحتية المدنية في مدينة ماريوبول المحاصرة بجنوب أوكرانيا وحولها.

 

 

 

وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إن طابور القوات الروسية الضخم شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع وإن خسائره مستمرة. وتابعت في بيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية وغيرها لتعويض الخسائر. وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في النشاط الجوي الروسي عموما في سماء أوكرانيا.


وفجر الخميس، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إحاطتها عن التطورات الميدانية لغاية منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22:00 ت غ) أن القوات الروسية واصلت "عمليتها الهجومية" الرامية لتطويق كييف، كما شنّت هجمات على جبهات أخرى في مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخا وسومي وأوختريكا، وكذلك أيضاً في منطقتي دونيتسك وزاباروجيا.


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