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الإثنين، 21-03-2022 11:00 ص

أوكرانيا ترفض استسلام مدينة ماريوبول وتسليمها للروس

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الوكيل الإخباري-رفضت أوكرانيا، الإثنين، إعلان استسلام جنودها في مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية، بناء على طلب من روسيا.

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وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن تخلي كييف عن مدينة ماريوبول "أمر غير وارد".


وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية، أن "الحديث عن الاستسلام أو إلقاء السلاح غير وارد، سبق أن أبلغنا الجانب الروسي بذلك".
ووصفت فيريشتشوك المطلب الروسي بأنه "تلاعب متعمّد واحتجاز رهائن حقيقي".


وكانت وزارة الدفاع الروسيّة دعت أوكرانيا إلى "إلقاء السلاح" في ماريوبول، وطالبت "بردّ مكتوب" على طلبها من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة المدينة.


وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف، في تصريح صحفي: "ندعو وحدات القوات المسلحة الأوكرانية وكتائب الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب إلى وقف الأعمال القتالية وإلقاء أسلحتهم، ودخول الأراضي التي تسيطر عليها كييف على طول الممرات الإنسانية المتفق عليها مع الجانب الأوكراني"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.


وشدد ميزينتسيف قائلًا: "في الوقت نفسه، نضمن لجميع الذين يلقون أسلحتهم خروجا آمنا من ماريوبول والحفاظ على الحياة".


وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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