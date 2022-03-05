أوكرانيا تطالب العالم بوقف شراء النفط الروسي

الوكيل الاخباري - وصف وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، السبت، المحادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بـ"المثمرة"، مشيراً إلى الولايات المتحدة تنسق مع حلفاءها لزيادة الضغوط على روسيا. اضافة اعلان





ودعا كوليبا في كلمة له لـ"إغلاق الموانئ أمام سفن موسكو ووقف شراء النفط الروسي إضافة لمنعها من الوصول للعملات الرقمية المشفرة".



واعتبر أن "شراء النفط الروسي والذي باتت به رائحة دماء الأوكرانيين يعني دعم تمويل جرائم الروس"، مطالباً بتزويد بلاده بـ"منظومة دفاع جوي ضد الصواريخ والطائرات".



وأشار كوليبا إلى أن بلاده بـ"حاجة لحماية أجوائها من القصف الروسي الوحشي"، لافتاً إلى أن كييف "تطالب بفرض عقوبات جديدة على روسيا"، مطالباً موسكو بـ"تسهيل وصول المساعدات إلى المدنيين".



وتابع: "نحتاج ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى المحتاجين، (..) كما على روسيا وقف القصف لتأمين نقل الطلبة الأجانب إلى دولهم".



