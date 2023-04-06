الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

تعرف على حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

مجلس محافظة الزرقاء يطلق حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

كشف موعد تحري هلال شهر شوال وحسابات عيد الفطر في الأردن

مالية النواب توصي بتحويل ملف نفايات الحجر الصحي إلى القضاء

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

الخميس، 06-04-2023 08:23 م

أوكرانيا تطلب 150 مركبة مشاة قتالية من بولندا

image (17)


الوكيل الإخباري - أكد متحدث باسم الحكومة البولندية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أضافت إلى طلبها للحصول على مركبات مشاة قتالية مدرعة من بولندا المجاورة 50 مركبة جديدة، ليصبح الإجمالي 150.

وقال المتحدث بيوتر مولر في العاصمة البولندية وارسو إنه سوف يتم شراء مركبات "كيه تي أو روسوماك" المدرعة بمساعدة مالية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


ويأتي ذلك في أعقاب زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لوارسو.


يشار إلى أن المدرعة روسوماك مزودة بمدفع أوتوماتيكي عيار 30 ملم وقادرة على حمل طاقم من ثلاثة أفراد وثمانية ركاب، وهي نسخة مرخصة من المركبة العسكرية الفنلندية "باتريا ايه ام في".


وعلاوة على ذلك، طلبت أوكرانيا تصنيع أكثر من 50 مدافع هاون ذاتية الدفع "ام 120 راك". ومن المقرر أيضا تسليم مئة صاروخ من أجل الأنظمة الصاروخية القصيرة المدى المضادة للطائرات.


ووفقا لمعلومات الحكومة البولندية، تصل القيمة الإجمالية لمعدات الدفاع الموردة إلى أوكرانيا من بولندا حتى الآن إلى 2.1 مليار يورو (2.29 مليار دولار).

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الزاعجة-المصرية

الصحة العالمية تحذر من تفشي حمى الضنك وفيروس زيكا في أوروبا

image770x420cropped_1428

مجلس الأمن يناقش الوضع في القدس المحتلة

_99882260_fffdfdf8-455b-4dec-b134-2c550029263b

إيطاليا.. إصابة رئيس الوزراء الأسبق بسرطان الدم

642ee4204236040b6c26b980

النمسا.. إنقاذ 35 مهاجرا حبسوا في شاحنة جنوب البلاد

clashes-lebanon-flag-beirut-8aug2020

اليونيفيل: الوضع عند الحدود اللبنانية الاسرائيلية خطير للغاية

clashes-lebanon-flag-beirut-8aug2020

لبنان: ملتزمون بالقرار الأممي 1701 وندعو للضغط على إسرائيل لوقف التصعيد

أخبار متعلقة
image (11)

أمريكا تتعهد بمساعدات أسلحة جديدة لأوكرانيا

6422bbc24c59b75ca34f3fc4

بيسكوف: قرار ألمانيا رفع حجم المساعدات لأوكرانيا لا يبشر بالخير

image - 2023-03-20T102056.272

الرئيس الصيني: الحل السلمي في أوكرانيا سيضمن استقرار سلاسل التوريد عالميا

image (71)

واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في 2022

thumbs_b_c_cd5f58f99ed222b53388d3ae0b9b9cc5

"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس

18fe39048b70d9166149220eddac3059

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يتنحى عن منصبه