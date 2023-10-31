أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني، أمس الاثنين، عن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم.

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وحسب شبكة «سوسبيلن» العامة الأوكرانية، فإن القيادة الاستراتيجية للقوات الأوكرانية أكدت أنه تمت مهاجمة فوج صاروخي مضاد للطائرات في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر روسية بأنه خلال هجوم صاروخي ليلي أصيب نحو 17 عسكرياً روسياً.



وجاء في التقرير أن الهدف كان قاعدة لفوج صواريخ مضادة للطائرات تابع لوزارة الدفاع الروسية. وبالإضافة إلى الجنود المصابين، تضررت أيضاً 5 مركبات في الغارة.

على جانب آخر، أكدت القوات المسلحة الأوكرانية أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي «S-400» بالقرب من لوجانسك.



إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق أي نجاح على الأرض.



وقال شويغو ـ في كلمة له خلال منتدى شيانجشان الأمني العاشر في بكين إن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مؤكداً في الوقت نفسه أن القوات الروسية ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج.

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