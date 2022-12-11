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الأحد، 11-12-2022 03:58 م

أوكرانيا تعلن عن إنتاج مسيّرة بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس حربية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأوكرانية للصناعات العسكرية "Ukroboronprom"، أنها أنتجت مسيّرة جديدة بعيدة المدى، وستدخل الخدمة العسكرية في قوات كييف قريبا.

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وأوضح مدير Ukrboronprom، أوليغ بولديروف، أن مدى المسيرة يصل إلى ألف كيلو متر، وأنها قادرة على حمل رؤوس حربية تزن 75 كغم.


ونشرت مجلة Current Time على لسان بولديروف: "المسيّرة الجديدة أصبحت جاهزة للخدمة، أود أن أسميها "المريض صفر"، إنها نوع جديد من المسيرات الانتحارية "الكاميكادزي" وهي الآن تحت الاختبار، وبما أننا نحن الأوكرانيين شعب بخيل للغاية ولا نحب الخسارة، فقد صممناها بحيث تضرب وتعود إلينا سالمة".


وفي وقت سابق، أعلنت شركة Ukroboronprom أنها ستعمل بالشراكة مع 6 دول من حلف الناتو، من ضمنها بولندا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، والدنمارك ودول أخرى، على إنتاج وتطوير أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة، تشمل مدرعات، وقاذفات صواريخ متعددة الإطلاق، وأسلحة جديدة عالية التقنية، ومعدات أخرى لم ترغب بالإفصاح عنها.

 

RT

 




 

 


 

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