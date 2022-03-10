أوكرانيا: مقتل أكثر من 12 آلف جندي روسي منذ 24 فبراير

الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الخميس، مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي منذ بداية الهجوم العسكري على أوكرانيا.

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وذكرت الهيئة في بيان له، أنه تم تحديث بيانات خسائر روسيا في الحرب خلال الفترة 24 فبراير/ شباط و10 مارس/ آذار الجاري.



وأشارت إلى مقتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، وتدمير 49 مقاتلة و81 مروحية و335 دبابة و1105 مدرعة و7 طائرات مسيرة و526 مركبة عسكرية.



وأضافت أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضاً من تدمير 123 مدفعية، و56 منظومة إطلاق صواريخ و29 منظومة دفاع جوي تابعة للجيش الروسي.



وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.



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