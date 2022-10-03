أوليغارشي روسي سابق: خطورة تهديد بوتين ليست خدعة

الوكيل الإخباري - أوضح الأوليغارشي السابق، ميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان في وقت من الأوقات أثرى أثرياء بلاده قبل أن يسجن 10 سنوات بتهم تهرب ضريبي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قام بخطوة خطيرة وأن تهديداته باستخدام السلاح النووي ليست خدعة.



وقال: "بوتين في وضع صعب الآن، إذا خسر في أوكرانيا سيخسر بذلك السلطة ومن المحتمل أن يخسر حياته أيضا وبذلك فإن استعداده لاستخدام أي وسيلة متاحة لديه ليس خداعا".

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وتابع : في الوقت ذاته فإن حقيقة أنه أعلن التعبئة تعني أنه وفي المستقبل القريب لا يخطط لاستخدام السلاح النووي ومن غير المحتمل أن يكون ذلك على الأجندة قبل بداية العام المقبل".



وأضاف: "اعتقد أنه إذا لم تحقق التعبئة الرغبة بالفوز فإن مسألة استخدام سلاح نووي تكتيكي ستكون على الأجندة. ( CNN)

