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الإثنين، 19-07-2021 02:38 م

إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة

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الوكيل الإخباري- وجهت إثيوبيا، اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من مصر والسودان، بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

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وقال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في بلاده، وذلك بعد إعلانه نجاح الملء الثاني لسد النهضة، "نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر".


وأضاف بقلي، أن "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".


وقال، إن "عملية الملء الثاني لسد النهضة، تمت بنجاح وتدفقت المياه من أعلى الحاجز للسد".


وتابع بقلي، أن "هذا الإنجاز يمثل نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خلال توربينتين".


وأشار، إلى أنه "للوصول إلى هذه المرحلة، بذلت جهود مقدرة من قبل الجميع، في المرحلة المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة من خلال التوربينتين بالسد".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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