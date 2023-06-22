سباق مع الزمن .. حادثة في المحيط الأطلسي مثيرة للقلق

الوكيل الاخباري - يخشى الخبراء نفاد الأكسجين في الغواصة المفقودة في أعماق المحيط الأطلسي وعلى متنها 5 أشخاص، حيث تسابق فرق الإنقاذ الأمريكية الزمن للعثور على الغواصة.

اضافة اعلان



وقال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، جيمي فريدريك في تصريح صحفي: "نحتاج إلى أن نظل متفائلين، والحديث لا يزال يدور عن عملية بحث وإنقاذ".

وأعلنت السلطات في وقت سابق أن الأكسجين على متن الغواصة يكفي لمدة 96 ساعة، ما يعني أن هذه الكمية تنفذ صباح اليوم الخميس.



وقال بعض الخبراء إن استخدام الاحتياطي من الأوكسجين بمهارة معينة يمكن أن يجعله كافيا لمدة أطول.



وتعززت الآمال في إمكانية نجاح عمليات الإنقاذ، بعد رصد أصوات في المحيط في المكان الذي فُقدت فيه الغواصة، ولم يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد طبيعة الأصوات.



واختفت الغواصة السياحية خلال رحلة إلى حطام سفينة "تيتانيك"، الغارقة شمال المحيط الأطلسي عام 1912 على عمق 3.8 كم.

روسيا اليوم