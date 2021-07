إجلاء الآلاف مع دوي انفجارات بثاني أنشط براكين الفلبين - فيديو

الوكيل الإخباري - أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 2700 شخص من منازلهم مع ثوران ثاني أنشط البراكين في البلاد، فيما حذر العلماء من احتمال وقوع انفجارات أقوى.



وانطلقت أمس الخميس 5 دفعات من الغازات البركانية والأبخرة، وصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات في الهواء، من بركان "تال" في مقاطعة باتانغاس، على بعد 66 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا.



وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، إنه "سجل 29 زلزالا بركانيا ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت في البركان خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضاف: "تم رفع مستوى التأهب في تال إلى المستوى الثالث، مما يعني أن الحمم البركانية المنبثقة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى انفجار بركاني".

