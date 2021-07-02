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الجمعة، 02-07-2021 06:21 م

إجلاء الآلاف مع دوي انفجارات بثاني أنشط براكين الفلبين - فيديو

اجلاء


الوكيل الإخباري - أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 2700 شخص من منازلهم مع ثوران ثاني أنشط البراكين في البلاد، فيما حذر العلماء من احتمال وقوع انفجارات أقوى.

وانطلقت أمس الخميس 5 دفعات من الغازات البركانية والأبخرة، وصل ارتفاعها إلى 3 كيلومترات في الهواء، من بركان "تال" في مقاطعة باتانغاس، على بعد 66 كيلومترا جنوبي العاصمة مانيلا.

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وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس"، إنه "سجل 29 زلزالا بركانيا ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أوكسيد الكبريت في البركان خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأضاف: "تم رفع مستوى التأهب في تال إلى المستوى الثالث، مما يعني أن الحمم البركانية المنبثقة من الفوهة الرئيسية يمكن أن تؤدي إلى انفجار بركاني".

 




 




 

 


 

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