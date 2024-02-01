الخميس 01-02-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب جزئي للاحتلال من خان يونس

الصادرات التجارية للزرقاء تقارب 28 مليوناً لشهر كانون الثاني

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

الطلبة الأوائل في امتحان الشامل - أسماء

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال اقتحم مستشفى الأمل للمرة الثالثة

%65.2 نسبة النجاح العامة في امتحان الشامل 2024

الزراعة: الأردن خال من مرض فيروس اللسان الأزرق الذي يصيب الماشية

تعليق دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية

34 شهيدا في قصف استهدف وسط قطاع غزة وجنوبه

الخميس، 01-02-2024 11:40 ص

إزالة نصب نزاربايف التذكاري في كازاخستان

65bb53244c59b76db1346cb3


الوكيل الإخباري - أُعلن في كازاخستان عن إزالة النصب التذكاري لرئيس البلاد السابق نور سلطان نزاربايف من القاعة الرئيسية للمتحف الوطني للجمهورية، في إطار ترميم قاعة "كازاخستان المستقلة" بالمتحف.

اضافة اعلان


وقال متحدث باسم المتحف: "لقد بدأ العمل على ترميم قاعة (كازاخستان المستقلة) التي لم يتم تحديثها منذ عام 2014، حيث سيتم تغطية الأحداث الهامة للفترة التاريخية الراهنة بالكامل. أما بالنسبة للنصب التذكاري سيتم حفظه بشكل دائم في صندوق المتحف للمقتنيات".

وتم تشييد النصب التذكاري لنزاربايف في المتحف الوطني للجمهورية عام 2018، وعلى اللوح المثبت على النصب كتبت عبارة شهيرة له باللغة الكازاخية بأحرف لاتينية مفادها أن حلمه أن تكون كازاخستان "دولة أبدية".


وتم تفكيك نصب تذكاري آخر لنزارباييف في جامعة الدفاع الوطني، كما تمت إزالة صورته في محطة بمترو أنفاق مدينة ألماتا.


ودخلت التعديلات على الدستور بكازاخستان في يونيو 2022، وبينها استبعاد جميع الإشارات إلى الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزاربايف.


واستقال نزاربايف الذي قاد كازاخستان 30 عاما في 20 مارس 2019.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ططط

يديعوت أحرونوت: تضرر أكثر من 500 منزل في الجليل الأعلى

65bb2d954c59b761337b91a7

روسيا.. ابتكار طائرة مسيرة لإطفاء الحرائق في المباني العالية

1706765881712

الرئيس الأميركي يعين بوديستا مبعوثا للمناخ

65bb173a4236045249208365

أنطونوف: واشنطن لا تريد حلا سريعا في أوكرانيا

65bb1c5a4c59b765331bd63a

مسيّرة روسية تقود أسيرا أوكرانيّا عبر حقل للألغام لتسليم نفسه

65ba47c542360435f13c13f4

هل باستطاعة الدفاع الجوي الروسي إسقاط صواريخ خارقة ستسلمها الولايات المتحدة لأوكرانيا؟

أخبار متعلقة
65950cb142360412bf2af6c6

توكايف يكشف أسباب محاولة انقلاب يناير 2022 في كازاخستان

6594fdb94236040eb63b597d

كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا

WhatsApp Image 2024-01-03 at 9.02.09 AM

رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

14020920000827_Test_PhotoN

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي

6593c2544c59b743fa0c6841

وفاة الرئيس الأسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي

6593d0574236045d1d7fee4a

استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا