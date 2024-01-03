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الأربعاء، 03-01-2024 10:34 ص

كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا

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الوكيل الإخباري - قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، إن الانتخابات الرئاسية التي ستجري في روسيا في مارس تتمتع بأهمية دولية كبيرة، لأنه لا يمكن الآن حل أي مشكلة عالمية دون مشاركة موسكو.

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة Egemen Qazaqstan: "يجب أن نفهم أن روسيا تلعب دورا مهما للغاية في السياسة العالمية وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

وشدد توكايف على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من حيث الجوهر الزعيم الذي يشكل بكلماته وأفعاله الأجندة العالمية. ويتم في كل العالم أخذ رأي روسيا بالاعتبار في جميع أنحاء العالم، وبدون مشاركة روسيا، لا يمكن حل مشكلة عالمية واحدة، وهذه حقيقة".


وأشار إلى أنه بخصوص الانتخابات، سيكون هذا العام عاما تاريخيا للعديد من البلدان: بالإضافة إلى روسيا، ستجري الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وأذربيجان وبريطانيا والهند ودول أخرى، وستجري انتخابات البرلمان الأوروبي.


وأكد الزعيم الكازاخستاني على أن الانتخابات الرئاسية في روسيا تحظى باهتمام خاص بالنسبة لكازاخستان بسبب المستوى العالي للعلاقات بين أستانا وموسكو.


وكان مجلس الاتحاد الروسي قد قرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024.

 

وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام: 15 و16 و17 مارس. وستكون هذه أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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