استهداف قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا

الوكيل الإخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء، مهاجمة قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا وأخرى في كردستان العراق.



وقالت "المقاومة الإسلامية" إن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسيّر قاعدة "القرية الخضراء" الأمريكية الواقعة قرب حقل العمر النفطي في دير الزور السورية.

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كما أعلنت "المقاومة الإسلامية" اليوم الثلاثاء أيضا استهدافها بطائرة مسيرة قاعدة "حرير" التي تضم قوات أمريكية في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنه سمع دوي انفجار قرب المطار بمنطقة عنكاوة في محافظة أربيل، مرجحة أن يكون الانفجار ناجما عن طائرة مسيرة.



ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية عراقية أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل دون أن يتضح ما إذا كان الهجوم الفاشل قد تسبب في أي أضرار أو إصابات.



وفي وقت لاحق أكدت "مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان" "إحباط هجوم بطائرة مسيرة" على قاعدة للتحالف بمطار أربيل.

RT