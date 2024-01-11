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الخميس، 11-01-2024 11:18 ص

إسرائيل تترقب اختبار مصر لسلاح هندي خطير

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الوكيل الإخباري - "مصر تختبر نظام دفاع جوي هندي" هكذا سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "إسرائيل ديفينس" الضوء على نظام حديث يسعى الجيش المصري أن يكون بحوزته قريبا لمواجهة صواريخ كروز والصواريخ الباليستية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن العلاقة الأمنية بين مصر والهند أصبحت قوية بالفعل، وتشمل المبيعات العسكرية والتدريب ونقل المعرفة التقنية للقاهرة.

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وقال عامي روكاكس دومبي، محرر المجلة العسكرية، إن الجيش المصري يختبر نظام الدفاع الجوي الهندي المتحرك المعتمد على صواريخ "أكاش" متوسطة المدى.


وتم تطوير النظام من قبل منظمة البحث والتطوير الهندية (DRDO) وتم تصنيعه بواسطة شركة Bharat Dynamics Limited.


واعتمدت المجلة العسكرية الإسرائيلية في تقريرها على ما نشره موقع armyrecognition، حيث أكد الموقع أن مصر والهند تتشاركان في بعض الأحيان في مناورات عسكرية مشتركة وزيارات للموانئ تقوم بها قواتهما البحرية والجوية.


وتقول يسرائيل ديفينس إن هذا الاهتمام من مصر يأتي في الوقت الذي تعمل فيه الهند بنشاط على الترويج لصادراتها العسكرية في العالم، حيث وصلت الصادرات الدفاعية إلى ذروة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023".


وعن إمكانيات النظام الصاروخي، قالت المجلة الإسرائيلية، إنه يمكن لنظام صواريخ "أكاش" الاشتباك مع الطائرات على مسافة تصل إلى 45 كم (28 ميل) ولديه القدرة على تحييد الأهداف الجوية مثل الطائرات المقاتلة وصواريخ كروز وصواريخ جو - أرض والصواريخ الباليستية. وهو يعمل الآن في الخدمة التشغيلية مع القوات الجوية الهندية والقوات الجوية.


ولفتت يسرائيل ديفينس إلى أن العلاقات الدفاعية الثنائية بين البلدين تلقت دفعة عندما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيودلهي في يناير 2023 وأجرى محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


وناقش الزعيمان سبل زيادة تعاونهما في مجال التفاعل بين القوات المسلحة وبيع أنظمة الأسلحة الهندية الصنع، كما منح السيسي مودي وسام النيل، وهو أعلى وسام في مصر، وكان ضيف شرف في احتفالات عيد الجمهورية في الهند.

 

RT

 




 

 


 

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