الخميس 09-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 09-05-2024 01:07 م

الأمن يخمد حريقي أعشاب ومحاصيل زراعية ويحذر المواطنين

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الامن العام ان  كوادر الإطفاء في مديريتي دفاع مدني مادبا وشرق اربد أخمدت اليوم حريقين شبا في مساحات واسعة من الاعشاب الجافة والمحاصيل الزراعية في مناطق المشقر والحصن، وتمكنت من السيطرة عليهما دون إصابات بالارواح. اضافة اعلان



وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة اتباع الارشادات والحفاظ على السلامة العام وعدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية أو المثمرة وضرورة التأكد من إخماد  النيران  التي يتم إشعالها أثناء الرحلات التنزهية وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

 




 

 


 

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