الأرصاد تحذر من طقس الجمعة- تفاصيل

الوكيل الاخباري- حذرت إدارة الأرصاد الجوية من طقس يوم غد الجمعة.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المملكة ستتأثر بمنخفض خماسيني، يرافقه ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-6) درجات مئوية.

وبينت أن درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان ستصل إلى 34 درجة مئوية وفي العقبة والبحر الميت ستتجاوز ال 40 درجة مئوية

وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وقد تنعدم أحياناً في المناطق وخطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق وادي الأردن والبادية والعقبة .





