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السبت، 30-12-2023 07:56 ص

إسرائيل تحصل على قذائف من واشنطن بموجب عملية بيع "طارئة"

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الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أمس الجمعة عن موافقتها "بشكل طارئ" دون الرجوع إلى الكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.

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وبحسب واشنطن بوست، وافقت واشنطن بشكل طارئ أيضا في 9 كانون الأول من الشهر الجاري على بيع إسرائيل حوالي 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 ملم لاستخدامها في حربها العدوانية على قطاع غزة.


وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان إن إسرائيل طلبت إضافة صمامات ومفجرات وقذائف عيار 155 ملم إلى طلب البيع السابق، ما يزيد كلفته الإجمالية المقدرة من 96.51 مليون دولار إلى 147.5 مليون دولار.


وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن "هناك حالة طوارئ تتطلب هذا البيع الفوري للحكومة الإسرائيلية"، ما يتيح عدم عرض الطلب على الكونغرس ليراجعه.


 




 

 


 

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