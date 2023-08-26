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السبت، 26-08-2023 06:05 م

إصابة سبعة أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- أعلنت شرطة مدينة بوسطن الأمريكية إصابة سبعة أشخاص بالرصاص صباح السبت خلال مهرجان كاريبي، الذي يقام في المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد.

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وقالت شرطة عاصمة ولاية ماساتشوستس، في بيان، إن إطلاق الرصاص وقع قبيل الساعة الثامنة صباحا، وإن المصابين السبعة "نقلوا إلى مستشفيات وإصاباتهم ليست قاتلة"، مضيفة أنه "صادرت عدة أسلحة خلال الاعتقالات".

ووقع إطلاق النار عند تقاطع طرق حيث كان يسير موكب تابع لمهرجان الكاريبي.

ويفوق عدد الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة عدد سكانها، ويعود ذلك لسهولة حصول الأمريكيين عليها، حيث يملك واحد من كل ثلاثة بالغين قطعة سلاح واحدة على الأقل، ويقطن حوالي واحد من كل شخصين بالغين في منزل فيه سلاح.

 




 

 


 

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