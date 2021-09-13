الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

السياحة : الاستمرار باستقبال مجموعات سياحة العبور ضمن شروط

التعليم العالي لـ الوكيل: نتائج القبول الموحد نهاية الشهر الحالي

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. العثور على صاحب محفظة خلال دقائق

منحة بقيمة 22 مليون يورو للأردن

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

وفيات الاثنين 13/9/2021

الاحتلال يقتحم منزلي الأسيرين الفارين من سجن جلبوع

العثور على محفظة لـ عامر العباسي في تكسي

3 إصابات بحادث تصادم وانقلاب مركبة على الطريق الصحراوي

عاجل

المياه لـ الوكيل: نتائج تحليل المياه الحمراء في البحر الميت لم تصدر بعد

الإثنين، 13-09-2021 07:39 ص

إصابة 3 أشخاص بحادث طعن في كندا

613ed3ee423604276b38140b


الوكيل الإخباري - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة تعرضهم لحادث طعن من قبل رجل مجهول في مدينة منتريال الكندية بعد ظهر أمس الأحد.

وذكر الإعلام الكندي أن المصابين هم رجلان وامرأة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

اضافة اعلان


واعتقلت الشرطة المشتبه بتنفيذه الهجوم ونقل إلى المستشفى أيضا.
ولم تفد الشرطة في البلاد بتفاصيل الحادث، إلا أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من مظاهر العنف الأسري.

 

 

 


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
613eedd54c59b7769e2529a0

كوريا الشمالية تنتقد بريطانيا بسبب وضع حقوق الأطفال

بايدن

بايدن يعلن وقوع كارثة طبيعية كبرى في كاليفورنيا

زلزال 3

زلزال بقوة 5.8 درجة في الأرجنتين

زلزال

زلزال بقوة 5,2 درجة في شمال شرقي إيران

613edad54c59b774fa25957c (1)

بيلوسي تعلق على مزاعم تعذيب موظف إغاثة سعودي

613ecc604c59b774fe0e26bf

أوكرانيا تخطط لشراء 4 مسيرات تركية من طراز بيرقدار TB2

أخبار متعلقة
ي

باكستان.. 4 قتلى و19 مصابا جراء هجوم انتحاري جنوب غربي البلاد

نيو

6 إصابات خلال هجوم بأحد الأسواق في نيوزيلندا

1049944894_0_304_2417_1612_1000x541_80_0_0_b453a78a6fdfd718058cd1e56195c494

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 90 قتيلا

_119963810_d8fe6baf-5167-4079-9aea-5d345dec34db

مطالبات باستقالة الرئيس جو بايدن بعد هجوم كابول