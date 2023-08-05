إطلاق جوائز الإبداع في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل في عُمان

الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان عددًا من الجوائز هذا العام من بينها جائزة الفنون لعام 2023، في الموسيقى والأفلام القصيرة وثقافة الطفل؛ في ثلاثة مجالات هي الأفلام الدعائية وأفلام الرسوم المتحركة والموسيقى التصويرية، تستهدف العُمانيين والمُقيمين من سن 18 سنة فما فوق.



ووفقا لبيان صحفي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) اليوم السبت، ضمن التقرير الثقافي الدوري للدول الأعضاء في الاتحاد، أعدته وكالة الأنباء العُمانية، تهدف الجوائز إلى اكتشاف المواهب الفنية في مجالات الجائزة المطروحة، وإبراز الجانب الإبداعي للمشاركين ودعم المواهب لدى طلاب الجامعات والكليات للمزيد من الإبداع، وتشجيع المواهب الشابة في مجال الموسيقى وتعزيز التعاون بين الموسيقيين والمنتجين والمخرجين في مجال صناعة الموسيقى لتقديم أعمال فنية جديدة مبتكرة.

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