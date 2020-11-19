إعصار إيوتا المدمر يودي بحياة أكثر من 30 شخصاً في أمريكا الوسطى

الوكيل الاخباري - تسبب إعصار "إيوتا" الذي اجتاح أمريكا الوسطى بمقتل أكثر من 30 شخصا، وتستمر عمليات البحث عن ضحايا.

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واضطر عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم بعد أن ضرب إعصار إيوتا نيكاراغوا والبلدان المجاورة.



ومن المتوقع أن يتسبب هطول الأمطار في حدوث انهيارات طينية وسيول وفيضانات، بحسب ما نقلته "بي بي سي".



@RexChapman owners went back to his flood home for his dogs that got lost during the Hurricane Iota here in Nicaragua 🇳🇮 https://t.co/qCHdCLYNV6 November 19, 2020

وضربت رياح بقوة 257 كم/ ساعة مناطق لا تزال تتعافى من إيوتا، وهو إعصار كبير حدث قبل أسبوعين.

وسُجلت حالات وفاة في نيكاراغوا وهندوراس وكولومبيا وبنما والسلفادور. ولجأ مئات الآلاف إلى ملاجئ المنطقة.



وتضعف قوة رياح الإعصار تدريجيا بينما يتجه إلى داخل الأراضي وتبلغ قوته الآن حوالي 170 كم/ ساعة.



ويعد أيوتا أقوى إعصار في المحيط الأطلسي هذا العام، وهو الإعصار الثاني فقط من الفئة الخامسة الذي حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إعصار عام 1932.

المصدر : سبوتنك



