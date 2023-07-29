الوكيل الاخباري- قال موقع "بورتو تيما"، إنه تم إعفاء قائد الجناح رقم 111 بسلاح الجو اليوناني من مهامه حتى يتم إنجاز التحقيق في أسباب وملابسات الحريق والانفجارات في مستودع الذخيرة بمنطقة كارامبا.

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إعفاء قائد جناح بسلاح الجو اليوناني بعد انفجار أحد المستودعات بسبب الحرائق

وقع الحادث مساء أمس الخميس، حيث استمر حريق قوي في هذه المنطقة لليوم الثاني على التوالي، وبسبب الرياح العاتية امتدت النيران إلى أراضي المستودعات العسكرية رغم قيام سيارات الإطفاء بحراسة المعسكر.



وأضاف الموقع: "تفيد معلومات موثوقة بأن قيادة الجناح الجوي 111 وقيادة القوات الجوية، أكدتا خطيا أن أنظمة السلامة من الحرائق وإطفاء الحرائق في مستودعات الذخيرة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة. ولكن تبين في الواقع مساء يوم الخميس 27 يوليو، أن بعض المفاهيم مثل الوقاية من الحرائق وحماية مستودعات الذخيرة، والإطفاء التلقائي للحرائق، هي غير معروفة تقريبا هناك".

روسيا اليوم