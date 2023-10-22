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الأحد، 22-10-2023 11:00 م

إعلام أوكراني يتحدث عن دوي انفجارات في مقاطعتي كييف وسومي

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة TSN الأوكرانية أنه تم سماع دوي انفجارات في مدينة فيشغورود، بمقاطعة كييف الأوكرانية، بعد إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من هجمات جوية روسية.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة كييف مرتين مساء اليوم وفي مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

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وأفادت قناة "دوم" التلفزيونية الأوكرانية بسماع دوي انفجارات مساء اليوم في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

 




 

 


 

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