الوكيل الإخباري - كتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن "خبرين جيدين لنظام كييف" على حد تعبيره، من المجلس الأوروبي وكذلك من الولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، يحمل نبرة سخرية واضحة، حيث كتب:

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خبران جيدان لنظام كييف



أولا: اعترف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن دولة أتباع بانديرا ستستمر حتى ذلك الحين.



ثانيا: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يتم إقالة رئيس مجلس النواب، وعلى وجه التحديد، بسبب تعاطفه مع سلطات كييف، والتنازلات في الميزانية لتمويل أنصار بانديرا. لا شك أن ذلك مدعاة للفخر، لأن الاختيار كان بين حل العديد من المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة دعم النازيين الجدد.



فقط بقي التنويه على أنه لم يتبق من المال سوى ما يكفي لشهرين.

RT