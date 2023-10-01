بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصلا لمساعدة أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

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وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن دعم أوكرانيا عقب التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت، نتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مساعدة أوكرانيا بعد توقيع مشروع قانون التمويل المؤقت دون أن يتضمن مساعدات لكييف".



وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم يتبق لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنا عن "شعور بملحاحيته الشديدة".



وقبل ذلك بيوم، وقع بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.