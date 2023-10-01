الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الداخلية التركية تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

وزير الداخلية: كل شاحنة تدخل من سوريا نفترض أنها تحمل مخدرات

الأرصاد تكشف عن المناطق التي ستشهد امطار يومي الاثنين والثلاثاء

التعليم العالي: تقديم طلبات القبول الموحد لأبناء الأردنيات غدا

توضيح هام من وزير التربية بشأن مطعوم الحصبة

ارتفاع السكر عند السيدات - هل يختلف عن الرجال؟

الغذاء والدواء توضح بشأن لقاح الحصبة المستورد من الهند

تطورات الحالة الجوية بالاردن وطقس الاثنين - تحذيرات

وفاة أردني وإصابة اخرين بحادث سير مروع في السعودية

الأحد، 01-10-2023 10:52 م

بايدن: نتوقع من الكونغرس مشروع قانون منفصلا لمساعدة أوكرانيا

6519b37c4c59b75f37001c3b


الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد، أن دعم أوكرانيا سيظل مستمرا بعد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت كما توقع طرح الكونغرس مشروع قانون منفصلاً بشأن مد كييف بالمساعدات.

اضافة اعلان

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لن نتراجع عن دعم أوكرانيا عقب التوقيع على مشروع قانون تمويل مؤقت، نتوقع من الكونغرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مساعدة أوكرانيا بعد توقيع مشروع قانون التمويل المؤقت دون أن يتضمن مساعدات لكييف".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لم يتبق لها سوى "قليل من الوقت" لكي تمرر في الكونغرس المصادقة على مشروع قانون جديد بشأن أوكرانيا، معلنا عن "شعور بملحاحيته الشديدة".

وقبل ذلك بيوم، وقع بايدن على قانون أقره الكونغرس، ينص على استمرار تمويل العمل الحكومي لمدة 45 يوما حتى 17 نوفمبر المقبل.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6519ce7342360427db6db6a4

الداخلية التركية تصدر بيانا بشأن منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة

6519cc264236042b3e2878ea

مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

6519d2b84c59b770a556cc01

رئيس الوزراء البولندي يدعو زيلينسكي لعدم نسيان اللاجئين الأوكرانيين في بولندا

651998ab4c59b765a42f0e73

مصر.. وزير النقل يكشف عن مشروع تاريخي

65199e6e4236042d4e4aa28c

هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

65199dfc4c59b70d3b55337f

بايدن يصف وعود ترامب الانتخابية بأنها تهديد للديمقراطية الأمريكية

أخبار متعلقة
65184bc64c59b760f7391302

بايدن: محاولات إغلاق الحكومة الأمريكية غير مقبولة

650c89814c59b7515646f17a

البيت الأبيض يعلن قرار بايدن حول تزويد أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس"

650c59d34c59b75b2057e644

مكارثي يرفض إعطاء زيلينسكي فرصة إلقاء خطاب في الكونغرس

_121825157_gettyimages-1235893356

وزيرة خارجية ألمانيا تصل إلى كييف بزيارة غير معلنة

64fdf2204c59b71ad642f67e

بايدن ينهي مؤتمرا صحفيا لأنه يريد النوم

64fde8834c59b72bb51be230

بايدن: الولايات المتحدة لا تعتزم بيع الصين منتجات تساهم في صنع أسلحة نووية