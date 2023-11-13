الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

زخات من شهب الأسديات نهاية الأسبوع الحالي

مسؤولون أمميون يدعون لتحرك دولي سريع لوقف استهداف مستشفيات غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وإطلاق نار كثيف في محيط مستشفى القدس بغزة

استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو بالنقب

مديرية شباب مادبا تنفذ ورشة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي

ورشة عمل بشأن مستودع بيانات المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

حزب الله : اصبنا قوة مشاة صهيونية

مبادرة لدعم طلبة غزة والقدس في الجامعات الأردنية

إطلاق قذائف هاون وتبادل لإطلاق النار في منطقة الحدود مع لبنان

عاجل

من بينهم 68 اردنياً.. هيئة المعابر في غزة تعلن اسماء سيغادرون اليوم معبر رفح

الإثنين، 13-11-2023 01:41 م

إعلام عبري : الاحتلال يقرر إغلاق قناة الميادين اللبنانية

0000


الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (كابنيت)، وافق على اقتراح وزير الاتصالات شلومو كاراي بإصدار تعليمات بالإجراءات المنصوص عليها في عام 2018 ضد شبكة اتصالات "الميادين" بزعم أنها مقربة من حزب الله.

وقالت القناة /السابعة/ العبرية: إنه بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة العبرية.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال ستغلق مكتب الميادين في الضفة الغربية، وستصادر المعدات الخاصة بالمراسلين. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a91ebe99-2358-4f43-80ea-1a2d398a996a

حزب الله : اصبنا قوة مشاة صهيونية

93404

اذاعة جيش الاحتلال : رصد قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من لبنان

قصف-على-جنوب-لبنان

قصف اسرائيلي جنوب لبنان وصافرات انذار في الجليل الغربي

3

وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن هدف الغارات الأميركية في سوريا

1120231223426322653626

دولة عربية تستعد للحرب رسمياً

65511f644c59b7395e2ba9f6

مسؤول أوكراني سابق: الصراع في أوكرانيا طويل الأمد ويحتاج إلى موارد

أخبار متعلقة
2

عاصمة عربية فارغة من السيارات والمارة .. لهذا السبب !

6533c4c74c59b71b4e0004ba

قوة استطلاع روسية تنفذ غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر