إعلام عبري : الاحتلال يقرر إغلاق قناة الميادين اللبنانية

الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (كابنيت)، وافق على اقتراح وزير الاتصالات شلومو كاراي بإصدار تعليمات بالإجراءات المنصوص عليها في عام 2018 ضد شبكة اتصالات "الميادين" بزعم أنها مقربة من حزب الله.



وقالت القناة /السابعة/ العبرية: إنه بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة العبرية.



وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال ستغلق مكتب الميادين في الضفة الغربية، وستصادر المعدات الخاصة بالمراسلين.

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