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السبت، 21-10-2023 03:58 م

قوة استطلاع روسية تنفذ غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

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الوكيل الإخباري - قال محافظ مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، إن مجموعة استطلاع من الجيش الروسي نفذت غارة هجومية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في الأراضي المحتلة من المقاطعة.

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وذكر المحافظ على قناته في تيلغرام، أن مجموعة الاقتحام هاجمت نقطة مراقبة للقوات الأوكرانية، وقضت على الموجودين فيها ودمرت معدات المراقبة وأجهزة الاتصالات الموجودة هناك.

وأضاف سالدو: "شنت مجموعة استطلاع واقتحام تابعة لجيشنا، غارة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وتمكن المقاتلون الروس من اقتحام مقر مراقبة للعدو والقضاء على كل الموجودين فيه مع تدمير كل معدات المراقبة والاتصالات".


ووفقا له، أخذ المقاتلون الروس، راية القطعة المسلحة الأوكرانية ووثائقها كغنيمة.

 

RT

 




 

 


 

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