إعلان حالة الطوارئ في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا على خلفية الدمار الذي لحق بالمحطة الكهرومائية

الوكيل الإخباري- أعلن عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف، اليوم الثلاثاء، فرض حالة الطوارئ في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا على خلفية تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في قصف أوكراني.

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وجاء في مرسوم صدر عنه: "إعلان حالة الطوارئ للهيئات المناسبة وقوات النظام الموحد للإنذار وإزالة عواقب الكوارث في أراضي منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا من الساعة 12:00 من 6 يونيو 2023".



وأفاد ليونتييف في بث قناة "روسيا 1" بأن المياه غمرت مدينة نوفايا كاخوفكا. وقال: "انظروا إلى ما يحدث خارج النافذة: غمرت المياه المدينة".



وأضاف أن ارتفاع منسوب المياه بسبب الدمار الذي لحق بمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية قد أدى إلى غرق حوالي 600 منزل بالمدينة.



وأشار في وقت سابق من اليوم الثلاثاء في بث "القناة الأولى إلى أن قصف المدينة من قبل القوات الأوكرانية من الضفة اليمنى لنهر دنيبر لا يزال مستمرا. وأردف أن مهمة السلطات المحلية حاليا هي إجلاء الناس من المناطق المنكوبة والقضاء على احتمال حدوث صدمة كهربائية. للقيام بذلك، يتم فصل تجمعات سكنية واقعة على نهر دنيبر عن الشبكة.



هذا وأكد أن إصلاح المحطة الكهرومائية أمر مستحيل، مشيرا إلى ضرورة إعادة بنائها بالكامل.

روسيا اليوم