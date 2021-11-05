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الجمعة، 05-11-2021 10:53 ص

إغلاق الطرق السريعة والملاعب في بكين بسبب الضباب

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الوكيل الإخباري -أغلقت الطرق السريعة والملاعب المدرسية في العاصمة الصينية بكين بسبب الضباب الكثيف الناتج عن التلوث، حيث تكثف الصين إنتاج الفحم وتواجه تدقيقا في سجلها البيئي.

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وغطت طبقة كثيف من الضباب الدخاني مساحات كبيرة من شمال الصين اليوم الجمعة، مما أدى إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من 200 متر، وفقا لتقرير الأرصاد الجوية في البلاد.


وألقت السلطات في بكين باللوم في التلوث على "الظروف الجوية غير المواتية وانتشار التلوث الإقليمي" حيث صدرت أوامر للمدارس في العاصمة، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير، بوقف دروس التربية البدنية والأنشطة الخارجية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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