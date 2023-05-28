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الأحد، 28-05-2023 09:20 ص

إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

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الوكيل الإخباري - أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" اليوم الأحد، في رحلتها التجارية الأولى التي تمثل نقلة نوعية للصين، الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

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وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية، إقلاع رحلة شركة "ايسترن ايرلاينز" الصينية رقم "ام يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي.


وقالت القناة، إن وجهة الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي، ومن المتوقع أن تهبط هناك وفقا لموقع الشركة الإلكتروني، في حين أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة البيضاء ضيقة البدن.


واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية، حيث تأمل أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"ايرباص ايه 320".


واعتبارا من يوم غد الاثنين، ستطير "سي 919" بين مدينتي شنغهاي وتشنغدو الجنوبية الغربية، حسبما ذكرت "سي سي تي في".


بترا

 




 

 


 

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