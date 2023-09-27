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الأربعاء، 27-09-2023 09:15 م

إندونيسيا تحظر البيع على منصات التواصل الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- أعلن وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، حظر بلاده بيع السلع على منصات التواصل الاجتماعي بموجب لائحة قانونية جديدة، في إجراء يهدف إلى كبح مبيعات تضر بملايين الشركات الصغيرة.اضافة اعلان


وقال وزير التجارة ذو الكفل حسن في مؤتمر صحفي بالعاصمة جاكرتا يوم الأربعاء، "لا يمكن للتجارة الإلكترونية أن تصبح وسيلة للتواصل الاجتماعي.. إنها شيء منفصل"، مضيفا أن اللائحة الجديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وأضاف حسن أنه أمام منصات التجارة الاجتماعية أسبوع للامتثال للائحة الجديدة، مؤكدا أن أي حكومة يجب أن تعمل على حماية الشركات الصغيرة.

ووصف اللائحة بأنها وسيلة لضمان "المساواة في المنافسة التجارية".

وصرح بأنه يمكن للتجارة الاجتماعية أن تضع إعلانات مثلما يفعل التلفزيون، لكن يجب ألا تسهل المعاملات كما لا يمكنها فتح متجر، ولا يمكنها البيع مباشرة، دون أن يذكر "تيك توك" بالاسم.

 




 

 


 

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