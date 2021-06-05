السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

نحو 3.6 مليار دينار قيمة حركات الدفع الإلكتروني

بلدية إربد تعلن عن طريقة الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة

الإعلان عن مواعيد تلقي لقاح كورونا للعاملين بالجامعات

الأردنيون يجيبون على سؤال 'لماذا أُنزل القاطع'؟

الصحة : لا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول

جولييت عواد توجه رسالة للاردنيين

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد

البدور : يجب وضع التشريعات لإنصاف أطباء الإقامة

السبت، 05-06-2021 03:02 م

إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

60bb65f84c59b71dcc01321c


الوكيل الاخباري- أكدت مصادر عراقية، اليوم السبت، نفوق آلاف الدواجن في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، بعد إصابتها بإنلفونزا الطيور.

وبحسب مصادر بيطرية في البصرة، فإن "أكثر من 40 ألف دجاجة أصيبت خلال الأيام الماضية بإنفلونزا الطيور".

اضافة اعلان
 

وأضافت، أن "الآلاف من الدواجن نفقت، وعشرات الآلاف أصيبت، لكن الإصابات مازالت محصورة في البصرة، ولم تسجل أية إصابات في محافظات أخرى".

من جهتها، أكدت عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة العراقية ربى حسن ، أن "العراق لم يسجل حتى الآن إصابة أي من مواطنيه بإنفلونزا الطيور".

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bb68604236042a2826d089

بوتين: سأفتقد ميركل

عراق

العراق يشيد بدعم روسيا بشأن إرسال مراقبين للانتخابات

1578318970blobid0

هجوم مسلح على قرية بشمال بوركينا فاسو

7556916-1942609333

مرض مجهول يتفشى في كندا

60bb535d4c59b71dcc0131ff

وصول وفد من المكتب السلطاني في سلطنة عمان إلى صنعاء

ق2

مأساة جديدة.. جرحى في حادث قطار بمصر اليوم السبت -صور