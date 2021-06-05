إنفلونزا الطيور تعود للعراق من جديد.. نفوق آلاف الدواجن في البصرة

الوكيل الاخباري- أكدت مصادر عراقية، اليوم السبت، نفوق آلاف الدواجن في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، بعد إصابتها بإنلفونزا الطيور.



وبحسب مصادر بيطرية في البصرة، فإن "أكثر من 40 ألف دجاجة أصيبت خلال الأيام الماضية بإنفلونزا الطيور".

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وأضافت، أن "الآلاف من الدواجن نفقت، وعشرات الآلاف أصيبت، لكن الإصابات مازالت محصورة في البصرة، ولم تسجل أية إصابات في محافظات أخرى".



من جهتها، أكدت عضو الفريق الطبي والإعلامي في وزارة الصحة العراقية ربى حسن ، أن "العراق لم يسجل حتى الآن إصابة أي من مواطنيه بإنفلونزا الطيور".



المصدر: روسيااليوم