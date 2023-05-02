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الثلاثاء، 02-05-2023 12:57 م

إنقاذ 25 شخصا وفقدان 3 في حريق ناقلة نفط قبالة سواحل ماليزيا

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الوكيل الإخباري- تمكنت السلطات البحرية الماليزية من إنقاذ 25 شخصا، فيما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين، إثر اشتعال نيران في ناقلة نفط قبالة سواحل ولاية جوهور جنوب ماليزيا، وفق ما أعلنت وكالة الإنفاذ البحري الماليزية اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"، أن الناقلة مسجلة بدولة الغابون الأفريقية وكانت في طريقها إلى سنغافورة قادمة من الصين وعلى متنها 28 من أفراد الطاقم وكانت الناقلة على موقع 5.37 ميل بحري شمال شرق ساحل "تانجونج سيديلي" بمدينة "كوتا تينجي" من ولاية جوهور جنوب البلاد.


وأشارت إلى أنه تم ترتيب زورق دورية بحري للانتقال إلى مكان الحادث وتمكن من إنقاذ طاقم الناقلة من قبل سفينتين كانتا بالقرب من مكان الحادث.

 

بترا

 




 

 


 

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