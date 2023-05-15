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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 15-05-2023 04:45 م

إيران.. إعدام 5 متهمين بتهريب المخدرات في هرمزجان

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس قضاة هرمزجان في إيران، مجتبى القرهماني، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مجرمين ومهربي مخدرات مسلحين في هذه المحافظة الإيرانية.

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وقال القاضي: "جميع هؤلاء المحكومين كانوا مجرمين ومهربي مخدرات مسلحين، وبعد الإجراءات القانونية وتأكيد الأحكام الصادرة عن فرع المحكمة العليا حكم عليهم بالإعدام شتقا، ونفذت أحكامهم صباح اليوم في سجني بندر عباس وميناب".


وأوضح: "هؤلاء الأوغاد المسلحين ومهربي المخدرات الدوليين، بالإضافة إلى تورطهم في صراعات عديدة والاعتداء على الشرطة، عملوا أيضا في عدد من البلدان المجاورة، في مقاطعات سيستان وبلوشستان وهرمزجان وفارس وطهران، وكان لديهم مئات الحسابات المصرفية".

 

RT

 




 

 


 

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