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السبت، 29-07-2023 12:05 م

إيران تبعث رسالة إلى شيخ الأزهر

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الوكيل الإخباري- دعا مدير الحوزات العلمية في إيران آية الله رضا أعرافي، في رسالة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول المسيئة للقرآن الكريم.

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وشكر أعرافي في رسالته شيخ الأزهر على موقفه تجاه الإساءات الأخيرة للقرآن الكريم، داعيا إلى استمرار المتابعة والمواكبة من قبل جميع رجال الدولة والشخصيات وعلماء الدين في العالم الإسلامي في إدانة الإساءة للقرآن الكريم.

واعتبر آية الله أعرافي أن من أولويات العالم الإسلامي في مواجهة هذا السلوك الشائن، مقاطعة بضائع الدول المسيئة للقرآن الكريم وإعادة النظر في العلاقات معها، واتخاذ إجراء منسق وحازم من قبل جميع الدول للتصدي بجدية للسويد والدول المماثلة لها، والاهتمام بتنظيم وإقرار مشروع أو قانون دولي من قبل المحافل الدولية والحكومات الإسلامية لمنع وقوع حالات مماثلة.

 




 

 


 

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