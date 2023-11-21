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إعلام عبري: إسرائيل تُحضّر 300 أسير فلسطيني لإطلاق سراحهم في حافلات إلى غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 10:13 ص

إصابة 25 شخصا جراء هزة أرضية ضربت شرق إيران

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الوكيل الإخباري-  أصيب 25 شخصا بجروح جراء هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة سيستان وبلوشستان شرق إيران.

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وقال محمد رضا ميرادي رئيس مستشفى في مدينة زاهدان: "إن الهزة التي بلغت قوتها 4.7 درجة صباح اليوم، أدت إلى إصابة 25 شخصا بجروح".


وأضاف ميرادي في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية /ارنا/، أن الهزة كانت على عمق 10 كيلومترات.


ومدينة زاهدان هي مركز محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة شرقي إيران.
وتقع إيران على خط صدع جيولوجي، وعادة ما تتعرض للزلازل.


وكان آخر زلزال كبير قد وقع عام 2017 في مدينة /سربل ذهاب/ في محافظة /كرمانشاه/ الواقعة غربي البلاد، وأدى إلى مصرع أكثر من 430 شخصا، وإصابة تسعة آلاف آخرين بجروح متفاوتة.


 




 

 


 

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